Marcus Vinicius Caberlon toma posse como diretor de gestão do Dmae

Em cerimônia realizada nesta segunda-feira, no Paço Municipal, Marcus Vinicius Caberlon tomou posse como novo diretor de gestão e desenvolvimento do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). A cerimônia contou com a presença do prefeito da Capital, Sebastião Melo, e do diretor-geral do departamento, Alexandre Garcia.

“Vou para este novo desafio com a expectativa de reunir um time que é muito competente e colocar em prática projetos que já estão em andamento. Nosso objetivo é atender à população o mais rápido possível”, afirmou Caberlon, que é engenheiro e já atuava na prefeitura.

Na ocasião, Melo reforçou a vasta experiência do novo diretor. “Vamos dar um passo adiante e vencer os desafios do Dmae, além de trazer o melhor para as regiões que mais apresentam demandas em Porto Alegre”, disse.

