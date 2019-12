Marinha promove regatas de vela e remo no Guaíba

publicidade

Para encerrar as comemorações do Dia do Marinheiro, celebrado na sexta-feira, a Capitania Fluvial da Marinha do Brasil em Porto Alegre promoveu, neste domingo, as regatas Almirante Tamandaré de remo e vela. As competições ocorreram em parceria com o Clube Veleiros do Sul e a Federação de Remos do Rio Grande do Sul.

Durante a manhã, 55 atletas de cinco clubes de remo participaram da regata. A saída saiu de uma raia, próxima à Usina do Gasômetro, chamada pelo mesmo nome da regata. A prova homenageia o Patrono da Força Naval, Almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré, nascido em 13 de dezembro de 1807. À tarde, foi a vez dos competidores na vela, que embelezaram as águas do Guaíba antes da chuva do início da noite.

O domingo também foi o último dia de visitação ao Navio de Apoio Oceânico “Mearim” nas comemorações do Dia do Marinheiro. Construído na Índia e subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul, em Rio Grande, ficou três dias no Pórtico Central do Cais Mauá, no Centro Histórico, e recebeu dezenas de visitantes, entre elas crianças e idosos.