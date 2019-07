Massa de ar polar poderá provocar neve no Rio Grande do Sul no final de semana

publicidade

Os próximos cinco dias no Rio Grande do Sul serão marcados por oscilação térmica e climas para diferentes gostos. Uma nova onda de frio está prestes a chegar em território gaúcho e há, no final de semana que vem, a possibilidade de nevar. Antes disso, os gaúchos atravessarão dias com chuvas, calor e frio.

De acordo com a MetSul, a precipitação voltará ao Estado já nesta terça e permanecerá até quarta, quando ocorrerá uma forte redução das temperaturas. A mínima, inclusive, poderá ficar abaixo dos 10ºC. No dia seguinte, quinta-feira, as marcas irão subir e algumas cidades do Rio Grande do Sul poderão registrar máximas de 26ºC.

De quinta para sexta-feira, novamente a chuva estará no Estado acompanhada do frio. E, por conta de rajadas do vento, é esperada um dia gélido. A massa de ar polar presente em solo gaúcho poderá contribuir para a chegada da neve.