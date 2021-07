Massa de ar polar provoca manhã congelante em Porto Alegre

publicidade

A manhã de quarta-feira dos gaúchos foi extremamente fria e congelante. Em Porto Alegre, a população enfrentou uma temperatura de 6°C por volta das 8h. Quem precisou sair de casa para trabalhar ou para realizar outra atividade estava bem protegido contra o frio.

O começo da manhã foi marcado pela presença do vento o que contribuiu a sensação de queda na temperatura. A rua dos Andradas, um dos locais mais movimentados da cidade, as pessoas fizeram de tudo para se proteger das baixas temperaturas. Valeu usar casaco, japona, manta, luva, touca e máscara para se proteger da Covid-19.

Na rua Sete de Setembro, no Centro Histórico, o comerciário Matheus Pereira disse que teve que apelar para o uso de um "cuecão" e estava com quatro meias. "O frio chegou com força total. O negócio é se agasalhar", comentou.

Na Orla do Guaíba, quem praticou atividades físicas (caminhada e corrida) ou andou de bicicleta também estava bem agasalhado - o "kit frio" de quem se exercitou incluiu jaqueta, touca, máscara e luvas. No Parque Marinha do Brasil, a turma do esporte também estava bem agasalhada.

O dia vai ser congelante em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. A queda na temperatura acontece em função de uma poderosa massa de ar polar que começa a atuar no país. Segundo a MetSul Meteorologia, o dia gelado deve ter sensação térmica negativa na maioria das cidades. As temperaturas mínimas podem chegar a -15°C nos Aparados da Serra.

O sol apareceu na Capital, mas não ajudou a esquentar devido à presença do vento. Diversas regiões do Estado tiveram a ocorrência de geada. Em Porto Alegre, a temperatura mínima chegou 4°C, e a máxima não ultrapassou os 10°C.

De acordo com a MetSul Meteorologia, os picos de frio ocorrem novamente até sexta-feira em todo o Rio Grande do Sul. Existe a possibilidade da ocorrência de geada em quase todas as regiões do Estado. As temperaturas mínimas ficarão abaixo de zero em diversas cidades gaúchas.

A quinta-feira começará com muitas nuvens em parte do Rio Grande do Sul e ainda pode nevar na madrugada no Nordeste gaúcho e Planalto Sul Catarinense, mas rapidamente começa a cessar as condições para neve no final da madrugada e começo da manhã.

O sol predomina ao longo da quinta-feira com a diminuição da nebulosidade e faz muito frio com o céu passando a claro em muitas localidades. Um grande número de cidades terá geada e que será mais forte em áreas principalmente mais a Oeste do Rio Grande do Sul e do Paraná.

A sexta-feira é o segundo dia em importância da onda de frio pelas mínimas que tendem a ser as mais baixas deste evento na maioria das localidades. Grande parte das cidades do Sul do Brasil e também do Sudeste terá as suas mínimas do ano. Marcas abaixo de zero serão generalizadas no Sul do Brasil e a tendência é de marcas negativas também em pontos do Sudeste.

