Mega Sena acumula e deve pagar R$ 22 milhões no próximo sábado

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2170 da Mega Sena, sorteado na noite desta quarta-feira, em São Paulo. Com isso, prêmio permanece acumulado, e deve pagar R$ 22 milhões no próximo sábado.

Confira os números sorteados nesta quarta-feira: 10-21-24-36-38-51

A quadra teve 4697 apostas ganhadoras, e cada vencedor levará R$ 695,90. Já a quina registrou 79 acertos, e cada um receberá R$ 28.962,87.