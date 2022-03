Mega-Sena acumula e poderá pagar R$ 107 milhões

publicidade

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.460 da Mega-Sena, realizado neste sábado no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 107 milhões.

Os números sorteados foram 16 - 17 - 18 - 28 - 35 - 47.

A quina teve 155 ganhadores e cada um vai receber R$ 44.541,73. Os 11.542 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 854,51.