Mega-Sena acumula e poderá pagar R$ 37 milhões

O prêmio principal da Mega-Sena não teve ganhadores no sorteio desta terça-feira. Com isso, ficou acumulado e poderá pagar R$ 37 milhões no próximo concurso, o de número 2.496, que será na quinta-feira.

As dezenas sorteadas foram: 08 - 12 - 14 - 30 - 33 - 41.

Fizeram cinco acertos 37 apostas, que receberão R$ 54.647,64 cada. Já os quatro acertos tiveram 3.602 apostas ganhadoras, que vão levar R$ 801,92 cada. Nesta semana serão realizados três sorteios, terça, quinta-feira e sábado.

Caso leve o prêmio sozinho, o apostador poderá aplicar toda a bolada na poupança e obter um rendimento mensal superior a R$ 194 mil. O ganho ainda poderá ser impulsionado com investimentos mais rentáveis, com a mesma segurança da caderneta, como o Tesouro Selic, que oferece R$ 351 mil para a aplicação no primeiro mês.