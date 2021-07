publicidade

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2388 da Mega-Sena, que ocorreu nesta quarta-feira. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no sábado, é de R$ 40 milhões.

Os números sorteados nesta quarta foram: 08-30-33-37-45-48

Segundo a Caixa, 83 apostas acertaram na quina e levarão R$ 40.247,97. Outras 5.329 apostas fizeram a quadra e poderão ser trocadas por R$ 895,52.