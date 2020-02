Mega-Sena acumulada paga R$ 70 milhões neste sábado

publicidade

A Mega-Sena vai sortear neste sábado prêmio acumulado de aproximadamente R$ 70 milhões. O sorteio do concurso 2230 será realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

No último sorteio, realizado na quarta-feira, ninguém acertou as seis dezenas: 06 - 11 - 29 - 40 - 41 - 58. Na Quina - 5 números acertados - houve 64 apostas ganhadoras, cujo prêmio ficou em R$ 53.757,09. Já na Quadra, 4315 apostadores levaram R$ 1.139,03.

Os apostadores podem jogar pelo portal das Loterias Caixa ou em qualquer casa lotérica até as 19h. A aposta mínima custa R$ 4,5.