Melo faz apelo à população para que economize água em Porto Alegre

publicidade

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, concedeu entrevista ao programa Agora, da Rádio Guaíba, nesta quarta-feira, e aproveitou para pedir à população da cidade que economize água. A estiagem e a falta de abastecimento poderão causar problemas na Capital neste começo de ano.

"Nós estamos vivendo um problema sério de água em Porto Alegre e quero reforçar o apelo do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) no sentido de que as pessoas não lavem calçadas, não lavarem carros e economizar água ao máximo possível. Nos últimos cinco, seis anos, estão com problemas recorrentes de água, principalmente nas regiões da Pitinga, Restinga e Lomba do Pinheiro porque falta tratamento de água no Extremo Sul", alertou.

Melo citou ainda o andamento da obra da Estação Ponta do Arado, que deve resolver o problema, mas somente daqui há um ano e seis meses. "Esta obra irá resolver este tema (falta de água no Extremo Sul), mas nós temos um tempo pela frente. Como baixa do nível do rio Guaíba, a captação ficou prejudicada e a qualidade da água captada piorou. É momento muito difícil e por isso que apelo para que façam a economia de água em todas áreas da cidade", reiterou.

Veja Também