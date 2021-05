Melo muda estratégia e Porto Alegre guardará 2° dose de vacinas contra a Covid-19

publicidade

Após transtornos e falta de imunizantes para a Covid-19 nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, comunicou uma mudança de estratégia na Capital. De acordo com o Executivo, a partir de agora, a cidade guardará a 2° dose das vacinas da Pfizer e da Coronavac para garantir a imunização completa de quem já começou o processo de proteção.

"Fomos induzidos ao erro nessa matéria. Lá atrás, o Ministério da Saúde nos recomendou não guardar a segunda dose e aplicar todas as vacinas que chegassem e por isso aconteceu o episódio de ontem onde faltou vacina na Capital, no Estado e no Brasil. Por isso, essa alteração", afirmou Melo.

Pedido de desculpas à população. pic.twitter.com/D3zPEm4lEq — Sebastião Melo (@SebastiaoMelo) May 6, 2021

O prefeito aproveitou para se desculpar com a população que se aglomerou em filas e não teve acesso aos imunizantes. Muitas pessoas ficaram horas na chuva nessa quarta nos postos de saúde em busca da vacinação e não conseguiram ser imunizadas, o que provocou frustração.

Nesta quinta-feira, a imunização com a Coronavac segue suspensa em Porto Alegre, informa a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) - "por baixo volume de vacinas disponíveis". Mesmo assim, alguns ainda procuram os postos em busca do imunizante do Butantan.