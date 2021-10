Melo participa das comemorações de 30 anos da Feira Modelo do Largo Zumbi dos Palmares

publicidade

O prefeito Sebastião Melo participou na tarde desta terça-feira da comemoração de 30 anos da Feira Modelo do Largo Zumbi dos Palmares, que é uma das 35 feiras modelos espalhadas pela Capital. Ao visitar os estandes e conversar com produtores, Melo também foi abordado por representantes do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa), que pediam reposição salarial.

Acompanhado do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni, Melo afirmou que as feiras compõem um programa importante de abastecimento da cidade que vem se consolidando há muito tempo e que já adquiriram 'a maioridade'. "Têm aceitação da população, essa relação direta do produtor com o cliente, preço bastante razoável, e são produtos de ótima qualidade. Isso é muito bom para a cidade. Parabéns aos nossos usuários, e a nossos parceiros que vendem seus produtos", destacou.

Melo acenou com a possibilidade de instalar banheiros químicos no local, um antiga reivindicação de produtores e clientes. "Temos que dividir (custos) com pessoal que opera aqui e talvez botar banheiros químicos nas feiras. Poderíamos fazer uma composição, eles pagam uma parte e nós pagamos outra. É uma reivindicação antiga que eu acho que a gente poderia virar essa chave nas comemorações dos 250 anos de Porto Alegre", afirma.

Para o secretário Lorenzoni, a feira é um local onde os produtores 'podem ter sua renda'. "São produtores da zona rural de Porto Alegre que podem escoar e vender a sua produção. São todos microempreendedores, que nesse processo de retomada (econômica) é absolutamente fundamental que a gente possa não só valorizar as que já estão consolidadas como auxiliar na expansão de outras feiras como estas da cidade", destaca. A prefeitura ainda avalia o credenciamento de outras três feiras, duas na Zona Sul e uma na Zona Norte.

Coordenadora de Fomento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Frydda Leonardi Monteiro explica que as feiras modelos começaram as atividades em 1991. A engenheira agrônoma afirma que hoje são de extrema importância no abastecimento da cidade em hortifrutigranjeiros, carnes, ovos e lanches. "Elas descentralizam o consumo das pessoas, é importante que o abastecimento seja descentralizado", observa. "Nem todo mundo quer comprar em supermercado. É uma forma de as pessoas terem opções de compra", completa.

Um dos idealizadores do projeto Feira Modelo, Jorge Gomes trabalha há 30 anos no local comercializando frutas do mundo inteiro. Ele explica que as 35 feiras modelo empregam 1,8 mil trabalhadores e reúnem ao todo 108 feirantes. Durante a pandemia, os produtores conseguiram superar os problemas gerados pela pandemia. "Tivemos que nos adequar durante a pandemia como todos os produtores. A gente conseguiu trabalhar o tempo todo, abastecer a cidade de Porto Alegre. E conseguiu parcerias para escoar a produção de alguns produtores que não tinham como vir para ter um preço mais baixo para poder ajudar a população também", destacou.

Sobre as cobranças de reposição salarial do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa), Melo reforçou que o governo mantém o 'diálogo e a construção com todos os setores, inclusive com servidores, mas não adiantou informações sobre a reunião com os trabalhadores marcada para o dia 21. "Quando se fala na reivindicação deles, que com certeza tem justeza, tem que olhar para o conjunto da obra. Não pode faltar dinheiro para a saúde, da creche, para tapar os buracos da cidade, o asfalto da cidade, dos moradores em situação de rua. Tem que levar em conta tudo isso", afirmou.

Melo assinalou ainda que o conjunto da obra revela uma 'cidade depauperada, com muitas dificuldades' e vários setores atingidos pela pandemia da Covid-19. "Acho que tivemos um avanço importante que foi a reforma da Previdência. Vamos passar a diminuir R$ 120 milhões por ano de um déficit de R$ 1,4 bilhão, que lá em 2040 vamos ter um equilíbrio. Isso vai no ajudar um pouco a equilibrar as finanças a médio prazo, agora uma coisa que não vamos descuidar do nosso governo é o equilíbrio fiscal. Qualquer mexida para fazer questões que têm justeza tem que olhar equilíbrio fiscal. Vou recebê-los sempre e dialogar sempre, mas dialogar muitas vezes não significa concordar", avaliou.

APOIO: Horários e Endereços das Feiras:

Terça-feira

GENERAL JOÃO TELLES - 7h às 12h

Rua Gen. João Telles, entre Osvaldo Aranha e Henrique Dias - Bairro Bom Fim

EPATUR - 15h30 às 20h30

Largo Zumbi dos Palmares – Cidade Baixa

PRAÇA FLORIDA - 15h30 às 20h30

Rua São Carlos, esquina rua Comendador Azevedo - Floresta



Quarta-feira

GUIDO MONDIM - 7h30 às 12h30

Av. Guido Mondim, esquina com a Presidente Roosevelt, Bairro São Geraldo

SÃO PEDRO - 15h30 às 20h30

Largo 1º de Junho, 362 (em frente ao antigo Zivi Hércules), Bairro Santa Maria Goretti

CAMAQUÃ - 15h30 às 20h30

Rua Prof. Dr. João Pitta Pinheiro Filho, 49 (entre as ruas Pereira Neto e Dr. Mário Totta), Bairro Camaquã

TERMINAL ALAMEDA - 15h30 às 20h30

Rua Ramalhete (entre as Ruas Cel. José Rodrigues Sobral e Tenente Alpoin), Vila João Pessoa

TERESÓPOLIS - 15h30 às 20h30

Rua Carlos Ferreira, em frente ao nº 325 (esquina com a rua Arnaldo Bohrer), Bairro Teresópolis

CAVALHADA - 15h30 às 20h30

Rua Stephan Zweig, em frente à praça

SERTÓRIO - 15h30 às 20h30

Avenida Sertório, próximo ao nº 9500, esquina com a Rua Gen. Raphael Zippin

Quinta-feira

PARQUE DOS MAIAS - 15h30 às 20h30

Av. Bernardino Silveira de Amorim, 3330 (esquina com a Rua dos Maias), Bairro Rubem Berta

JARDIM ITÚ - 15h30 às 20h30

Av. Karl Iwers, esquina Av. Professora Paula Soares, Jardim Itu Sabará

MORRO SANTANA - 15h30 às 20h30

Rua Amadeu Fagundes de Oliveira Freitas, 35 (esquina com a Avenida Protásio Alves), Morro Santana

BOM JESUS - 15h30 às 20h30

Rua Dr. Murtinho (entre as Ruas São Felipe e São Domingos), Bom Jesus

HUMAITÁ - 15h30 às 20h30

Rua Prof. João Souza Ribeiro, 707 (entre as ruas Eng.º Felício Lemieszek e Bonifácio Nunes), Humaitá

JARDIM YPU - 15h30 às 20h30

Rua Germano Schmarczek (entre as ruas Hugo Livi e Mãe Apolinária Matias Batista), Jardim Ypu

MENINO DEUS - 15h30 às 20h30

Praça Israel - Rua Vicente Lopes Santos (entre as Ruas Peri Machado e Botafogo), Bairro Menino Deus



Sexta-feira

BARÃO DO TRIUNFO - 7h às 12h

Rua Barão do Triunfo (esquina com a Rua Vinte de Setembro), Azenha

SARANDI - 15h30 às 20h30

Praça Lampadosa - Avenida 21 de Abril, 792, Bairro Sarandi

JARDIM LEOPOLDINA - 15h30 às 20h30

Praça México, Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 977 (entre as Ruas Sargento Silvio Delmar Hollenbach e Dr. Vargas Neto), Jardim Leopoldina

COSTA E SILVA - 15h30 às 20h30

Av. Silvestre Felix Rodrigues (entre Av. Dante Angelo Pilla e Rua Ivan Gatti), Residencial Costa e Silva

JARDIM BOTÂNICO - 15h30 às 20h30

Rua Felizardo Furtado, ao lado da ESEF, Jardim Botânico

MARINHA DO BRASIL - 15h30 às 20h30

Borges de Medeiros, próximo ao Viaduto Dom Pedro I, Praia de Belas

Sábado

JARDIM DO SALSO - 7h30 às 12h30

Rua Graciliano Ramos (entre as ruas Dr. Affonso Sanmartim e Prof. Pedro Santa Helena), Jardim do Salso

VILA NOVA – 7h30 às 12h30

Rua Coronel Otaviano Pinto Soares, esquina Rua Joaquim de Carvalho

PASSO DA MANGUEIRA - 7h30 às 12h30

Rua engenheiro João Luderitz - junto a praça Onze de Dezembro, Passo da Mangueira

PARTENON PUC-RS - 7h30 às 12h30

Av. Ceres (esquina com a R. Frei Germano e em frente à praça Padre Nebrídio Bolcato), Partenon

JUCA BATISTA - 7h30 às 12h30

Rua Rosane Dubin Wainberg (entre a Rua Olívio Koliver e Av. Juca Batista), Aberta dos Morros

VILA IPIRANGA - 7h30 às 12h30

Av. Dr. João Simplício Alves de Carvalho (entre Av. Francisco Trein e Rua Marcos Moreira), Vila Ipiranga

BOM FIM - 15h30 às 20h30

Rua Irmão José Otão, 438 (entre rua João Telles e R. Santo Antônio), Bom Fim



Domingo

CEARÁ - 7h30 às 12h30

Av. Ceará, esquina com a rua João Inácio, São João

SANTA ROSA - 7h30 às 12h30

Av. Bernardino de Oliveira Paim, 82, junto a Praça Vilmar Bertelli, Rubem Berta

PRAÇA PIRATINI- 7h30 às 12h30

Av. Piratini, na frente do Colégio Estadual Júlio de Castilhos

HUMAITÁ DOMINGO- 7h30 às 12h30

Avenida José Aloísio Filho, trecho entre Ely Leite Urdapilleta e Dr. Caio Brandão de Mello

NONOAI - 7h30 às 12h30

Av. São Sebastião, 317, junto a Praça Maurício Zazocliver, Nonoai