Melo reúne governo nesta sexta para avaliar contribuições sobre uso de máscaras em Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre promoveu, na tarde desta quinta-feira, um debate técnico sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 nos espaços ao ar livre. Nesta sexta-feira, às 10h, o prefeito Sebastião Melo se reúne com a equipe técnica para examinar as contribuições dos especialistas e avaliar a flexibilização.

Melo afirma que a gestão enfrenta a pandemia com responsabilidade. “Em momentos cruciais, a Capital atuou de forma prudente e cancelou eventos de grandes aglomerações, como Réveillon, o que não se viu no litoral ou em outras regiões, em nível estadual”, ressalta. Segundo ele, o avanço da vacinação e a queda nos indicadores de contágio e ocupação da rede hospitalar contribuem para iniciar a construção do melhor caminho para desobrigatoriedade do uso de máscaras.

“Agora, felizmente diante de um cenário de retração da pandemia e com ampla cobertura vacinal, chegou o momento de avançar na reflexão sobre as máscaras sem demagogia e ideologia, mas com base nos dados da saúde e na ciência”, disse o prefeito.

Especialistas

A reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Lucia Pellanda, afirma que a queda nos indicadores é uma boa notícia e acredita que é possível flexibilizar o uso de máscaras em locais abertos. No entanto, reforça que pessoas não vacinadas e imunossuprimidas devem manter a proteção. Já em locais fechados, ela defende seguir com o uso.

Para o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Alexandre Zavascki, a retirada da obrigatoriedade da máscara em locais ao ar livre deve ser avaliado para depois avançar para outras flexibilizações, como ambientes fechados.

Segundo o professor Fernando Rosado Spilki, da Feevale, o bom momento da pandemia se deve à vacinação. Em Porto Alegre, 95,4% da população acima de 5 anos recebeu, pelo menos, a primeira dose, conforme o Vacinômetro.

Cenário

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), houve redução de casos confirmados pela sexta semana epidemiológica consecutiva, com níveis equivalentes a abril de 2021 e setembro de 2020. A região 10, composta por Porto Alegre, Cachoeirinha, Alvorada, Gravataí, Viamão e Glorinha, apresenta a menor taxa de contaminação acumulada em sete dias, com 160 casos para cada 100 mil pessoas. A média do Estado é de 300.

Os pronto-atendimentos registraram queda de procura por quadros gripais, assim como os leitos de enfermaria e internações em UTI.