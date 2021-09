Melo vai à Espanha por mobilidade urbana e fala em Porto Alegre ter papel decisivo na inovação

publicidade

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, seguirá nos próximos dias para a Europa, mais especificamente na Espanha. Em solo espanhol, ele cumprirá uma agenda voltada para a mobilidade urbana e inovação. O último tópico foi abordado por Melo em entrevista nesta segunda-feira ao programa Agora, da Rádio Guaíba.

"A partir de domingo, vamos participar da South Summit, em Madrid. Uma feira de inovação que há algum tempo algumas administrações estão tentando trazê-la para a Capital. Creio que vamos cumprir uma agenda muito proveitosa lá, assim como em Barcelona. Falaremos com uma agência espanhola que cogita financiar uma obra na avenida Farrapos e vamos atrás de outras coisas. Nós temos muita clareza sobre isso e entendemos que, sem inovação, você não entrega bons produtos para a população. A nossa cidade tem um dos maiores parques tecnológicos da América Latina. Contamos com a Tecnopuc, com a Tecnosinos, a Ufrgs, além de start-ups. O poder local tem que ter um papel decisivo sobre isso", disse Melo.

Ao falar sobre mobilidade urbana, o prefeito reiterou o desejo de ver a criação de um fundo com participação os governos federal e estadual para bancar a implantação de um novo sistema de transporte. Melo deixou claro que sempre quando tem a oportunidade de ir a Brasília, trata do assunto. "Quando vou lá, tento aproveitar tudo. E a minha opinião sobre isso é de que o sistema faliu antes da pandemia. A pandemia, na verdade, só escancarou isso. Eu tenho feito uma peregrinação por Brasília e pelo governo do Estado para que se banque parte deste fundo. Também não quero fugir da responsabilidade como município. A curtíssimo prazo o que estamos fazendo hoje é para que o transporte não pare. A longo prazo, estou trabalhando para que os empresários também participem disso", argumentou.

Questionado sobre a situação do Esqueletão, prédio no Centro de Porto Alegre que foi totalmente desocupado nesse domingo, Melo disse ter esperança de ver o prédio derrubado, mas admitiu que a possibilidade não depende dele. "Eu torço para que ele seja derrubado. Teremos 90 dias para análises da estrutura e ver o que fazer. É muito importante impedir invasões neste período e por isso colocamos guardas municipais para monitorar o local. E, a partir daí, vamos ver o que será possível fazer, se um novo empreendimento ou algo do gênero", afirmou.

Melo ainda fez uma breve avaliação das eleições de 2022 e entende que há duas vertentes mais "inteiras" na corrida presidencial. "Como diria Ulysses Guimarães, 'a política é que nem nuvem. Um dia tá de um jeito, outro dia tá de outro'. O que posso falar, e faço aqui uma análise muito empírica, é de que a dois polos disputando a eleição. O centro tem várias candidaturas. A pergunta que fica é: terão capacidade de unificar em uma só chapa? Se for assim, daí começa a ganhar musculatura", analisou.