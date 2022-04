Menina de 11 anos tem perna amputada após ser prensada por carro alegórico no Rio

publicidade

Uma menina de 11 anos ficou gravemente ferida após um acidente com o carro alegórico da escola ''Em cima da hora'', na rua Frei Caneca, no centro do Rio de Janeiro. A criança está em cirurgia, teve uma perna amputada e corre o risco de perder também a outra. As informações são da Record TV.

Ela estava sentada no carro alegórico, que estava parado, mas ficou presa entre o veículo e um poste quando integrantes da escola começaram a empurrar o carro.

Os bombeiros foram acionados e, às 23h15min quando as equipes chegaram, a vítima já tinha sido socorrida. A menina recebeu os primeiros socorros ainda no sambódromo e depois foi encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, em estado grave.

A mãe da garota entrou em estado de choque assim que recebeu a notícia que uma das pernas da filha tinha sido amputada e que a menina foi reanimada depois de ter uma parada cardiorrespiratória. A criança também está com traumatismo no tórax e os médicos lutam para não ter que amputar a outra perna.

Representantes da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro estão no hospital para acompanhar a cirurgia. A polícia fez perícia no carro e o caso, à princípio, foi encaminhado para o Jecrim (Juizado Especial Criminal).