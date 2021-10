Mercado Público completa 152 anos

publicidade

O Mercado Público de Porto Alegre completa 152 anos neste domingo. Em alusão à data, no mesmo dia, a partir das 8h, bancas e restaurantes estarão em operação, prontos para receber aqueles que desejarem comemorar a data junto aos mercadeiros. Na segunda-feira, às 9h, será realizada uma missa em homenagem. Os dias 14, 15, 16, 21, 22 e 23 de outubro contarão com uma programação especial, a ser divulgada em breve pela Associação do Comércio do Mercado Público Central.

“Parabéns ao Mercado, um símbolo da cidade e um importante polo comercial. Uma das nossas prioridades desde o início foi reabrir suas portas e ampliar horários. Os próximos passos são a reabertura do segundo piso e, consequentemente, aumentar o número de bancas”, disse o prefeito em exercício, Ricardo Gomes.

Conforme a prefeitura, um dos pontos a serem debatidos pela gestão foram os débitos dos permissionários do local que, devido a pandemia, encontravam-se com dívidas. O número de mercadeiros em atraso com o pagamento de aluguéis caiu de 35% para 7%. Em janeiro de 2021, dos 103 ocupantes das bancas, 37 possuíam dívidas, inadimplência que atingia o valor de R$ 1,5 milhão. Destes, 11 negociaram à vista suas dívidas. Dos 26 devedores restantes, apenas oito possuem débitos não quitados há mais de três anos. Os demais parcelaram os valores devidos ou ainda se encontram dentro do prazo limite previsto contratualmente.

Para ocupação dos espaços que hoje se encontram vagos, será realizado novo processo licitatório, com validade até 2023, quando ocorrerá a licitação definitiva para todas as bancas. Sobre a revitalização do local, a prefeitura planeja realizar pintura externa, reforma e abertura do segundo piso, Estão previstas, também, a substituição dos deques e a reativação do chafariz do Largo Glênio Peres. Porém, em nota divulgadada neste sábado, a administração municipal não citou uma data.