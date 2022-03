Mesmo com chuva, idosos procuram quarta dose em Porto Alegre

publicidade

A ampliação de oito para 20 unidades de saúde aplicando a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em Porto Alegre abriu o leque de opções para os idosos com mais de 80 anos de idade. A chuva, no entanto, arrefeceu um pouco a procura pelo imunizante. Mesmo assim, foi possível acompanhar alguns idosos que não deram bola para as intempéries e buscaram o segundo reforço. Na Unidade de Saúde Navegantes, a aposentada Irene Andreola Flores, 84, moradora da avenida Farrapos, diz que esperou a chuva amenizar para ir até o local. “Eu quero estar bem protegida. Procuro vir sempre nos primeiros dias”, afirmou.

Proprietário de uma revenda de carros na rua Cairú, Mario Teixeira Mendes, 80, conta que o filho de 58 anos foi contaminado pelo vírus próximo ao Carnaval. Mesmo trabalhando juntos, ele comemora que não contraiu a doença até agora. “Já fiz a segunda dose aqui. Vim fazer logo para me garantir”, conta. Maria Stelita Amarilho, 70, deslocou-se ao posto de saúde para buscar um medicamento. Ela desconhecia que a unidade estava aplicando a quarta dose. Ao saber, afirmou que voltaria para casa, também na rua Cairú e buscaria o esposo Noé, 89, para vacinar.

O atendimento aos idosos com mais de 80 anos é realizado de segunda a sexta-feira, no Centro de Saúde IAPI, na Clínica da Família Álvaro Difini, no Shopping João Pessoa, nas unidades de saúde São Carlos, Chácara da Fumaça, Tristeza, Cristal, Vila Jardim, Morro dos Sargentos, Nonoai, Vila Ipiranga, Assis Brasil, Lami, Camaquã, Moradas da Hípica, Primeiro de Maio, Panorama, Navegantes, Parque dos Maias e Sarandi.

É preciso apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação, com o registro das doses anteriores. Em Porto Alegre, 32.222 idosos receberam a dose de reforço há quatro meses e já estão aptos a serem imunizados com a quarta dose, conforme o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI).