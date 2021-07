Mesmo com frio, Orla do Guaíba e parques registram movimento em Porto Alegre

publicidade

Apesar do tempo frio e nublado, a Orla do Guaíba e os parques registraram movimento neste domingo na Capital. No Parque Moacyr Scliar, famílias e grupos de amigos ocuparam o gramado e as arquibancadas para botar a conversa em dia e tomar chimarrão. Uma parte dos frequentadores não utilizava máscara de proteção. Outras pessoas optaram por praticar atividades físicas como corridas ou caminhadas.

A praça Júlio Mesquita, em frente à Usina do Gasômetro, no Centro Histórico, também registrou presença do público, que se acomodou no gramado e nos bancos instalados próximos a quadra de esportes e de aparelhos de ginástica. Na Redenção, os usuários se concentraram nos bancos próximos do Chafariz e do Espelho D'Água. No Parcão, no Moinhos de Vento, muita gente aproveitou para passear com os filhos ou praticar esportes.