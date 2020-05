Mesmo com maior oferta de horários, ônibus seguem lotados em Porto Alegre

publicidade

Após uma forte redução na quantidade de ônibus e horários para se deslocar dentro de Porto Alegre, como consequência do novo coronavírus, o primeiro dia com a ampliação do serviço, elevando a oferta para 41% da capacidade operacional seguiu com veículos ficando lotados de passageiros em alguns dos horários. O problema tem acontecido diariamente nos horários de pico de início de manhã e final de tarde e se repetiu nesta segunda-feira, justamente quando se deve seguir evitando aglomerações de pessoas.

O Correio do Povo observou, entre 8h e 9h15min, carros das linhas T1, T11, T6, 491, 731 e D72 com passageiros em excesso e até mesmo em pé, mas em volume acima do permitido, conforme estipulado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

“Eu pego este ônibus segunda e quinta-feira. Está sempre cheio. Tenho até certo receio. Está cheio até no final de tarde, até às 19h”, confessa a diarista Ivani Sales da Silva, 53 anos, uma das usuárias da linha 491-Passo Dorneles.

A Parque dos Maias/Sertório, que atende pelo prefixo 731, também sofre do mesmo problema. “Está cheio, sempre bem cheio”, denuncia a securitária Michelle Rodrigues, 36.

Já o porteiro Guilherme Santos, 30, já se acostumou ao ônibus cheio. Ele é usuário da linha D72, o diretão via Santa Rosa. “Está sempre assim”, conta, ao ter chegado no terminal da Praça Parobé, ao lado do Mercado Público, por volta das 9h. Minutos depois, partiria o último horário da manhã desta linha.

De acordo com a EPTC, em ônibus simples, a lotação máxima deve ter apenas 10 pessoas em pé. Nos articulados, podem permanecer 15 acima da lotação de passageiros sentados. Situação permitida mesmo que a demanda de passageiros do sistema corresponda somente a 32% do total transportado antes da pandemia.

Nesta segunda-feira as linhas 375, 429, 433, 439, 473 e 525, operadas pelos consórcios Mais e Via Leste, passaram a operar novamente nos horários de entrepico, das 9h às 16h. Com as alterações promovidas, houve um acréscimo de 111 viagens ofertadas em comparação com a última segunda-feira, 4.

As linhas 398, R31, 110, 111, 209, 210, 211, 281 e 2632 passaram também a operar algumas viagens com veículos articulados, que têm maior capacidade de transporte. Ao Correio do Povo, a EPTC informou que os “ajustes têm sido sempre pontuais. Por isso é um ajuste fino todos os dias de acordo com a demanda”.