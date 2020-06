Mesmo com parte do comércio fechado, Centro de Porto Alegre registra aglomerações

publicidade

Apesar do anúncio das restrições feito pela prefeitura, que atinge principalmente o comércio, o movimento no Centro Histórico e nos bairros da cidade, especialmente nas avenidas Azenha, Bento Gonçalves e Salgado Filho, seguiu intenso nesta terça-feira. Um dos locais que chama a atenção pela aglomeração de pessoas é a rua Voluntários da Pátria, no trecho entre a praça Parobé e a rua Doutor Flores. Neste local, é constante a presença de ambulantes na calçada e de pessoas que se dirigem até o Centro Popular de Compras de Porto Alegre, o POP Center.

Nas avenidas Azenha e Bento Gonçalves, assim como no Centro Histórico, os locais mais procurados pelo público são as agências bancárias e as casas lotéricas. Na rua da Praia, nem mesmo o fechamento das grandes lojas assustou os consumidores que foram em busca de ofertas. Muita gente, usando máscaras, conferiu as vitrines dos estabelecimentos comerciais.

Nas ruas Doutor Flores e Vigário José Inácio, foi possível flagrar ambulantes que não estavam usando o equipamento de proteção individual (EPI). A mesma situação ocorreu com ambulantes concentrados no Largo Glênio Peres. Na manhã de hoje, a dona de casa Jane Macedo, moradora do Jardim Botânico, decidiu vir até o Centro para realizar a compra de um presente para a sua filha. Os consumidores aproveitaram também para conferir os preços nas lojas do Centro Histórico, principalmente as localizadas nas ruas dos Andradas e Doutor Flores.

Na rua Doutor Flores, a técnica em enfermagem Eliane Freitas, moradora do bairro Partenon, afirmou que tinha vindo até o Centro Histórico para realizar uma pesquisa de preços em uma loja de eletrodomésticos. Como o estabelecimento comercial estava fechado, ela disse que decidiu não perder a viagem e aproveitou para verificar os produtos vendidos na loja Rainha das Noivas. No local, ela foi informada pelos funcionários sobre o uso da máscara e do álcool em gel.