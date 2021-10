Metade Leste do RS deve ter chuva nesta quinta-feira

publicidade

O sol até aparece no Rio Grande do Sul, mas as nuvens esparsas que atingem a maioria das regiões podem trazer chuva. Especialmente na metade Leste, com chance de tempo instável na Serra, Vales e Grande Porto Alegre.

De acordo com a MetSul Meteorologia, alguns pontos isolados devem ter chuva forte, mas passageira. O risco de granizo não está descartado. O vento sopra moderado, com rajadas fortes no Sul. O dia começa frio, mas a tarde tem tempo agradável.

Em Porto Alegre, o sol aparece, mas também deve haver chuva. A mínima na capital é de 13°C, e a máxima chega aos 25°C.

Mínimas e máximas no RS

São José dos Ausentes 5°C / 17°C

Vacaria 7°C / 20°C

Bagé 9°C / 23°C

Pelotas 11°C / 23°C

Santa Maria 10°C / 25°C

Erechim 11°C / 25°C