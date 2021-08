Metroplan busca reverter paralisação dos rodoviários na região Metropolitana

publicidade

A Metroplan tenta reverter a decisão do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários Intermunicipais da Região Metropolitana (Sindimetropolitano), que anunciou greve da categoria a partir da madrugada da próxima segunda-feira. Para isso, o órgão aposta no diálogo com o objetivo de fazer "o serviço não parar".

Conforme o diretor de transporte metropolitano da Metroplan, Francisco Horbe, o órgão já havia sido avisado da greve pelo sindicato ontem à tarde. A contratação emergencial de empresas para suprir a demanda que a greve pode provocar, segundo o diretor, está fora de cogitação, uma vez que as empresas na qual os trabalhadores fazem parte correspondem a 60% da oferta de transporte metropolitano.

A greve, conforme o documento assinado pelo presidente do Sindimetropolitano, Mauro da Silva Santos, é motivada pela falta de pagamento de 1/3 das férias, do valor integral do vale alimentação, além do reajuste salarial dos trabalhadores, que não ocorre há dois anos.

Além disso, o sindicato também reforça que o movimento decorre do número excessivo de demissões. A situação levou a categoria a realizar uma Operação Tartaruga nos corredores de ônibus do Centro de Porto Alegre na última terça.

Caso a paralisação se confirme, as linhas que atendem Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Glorinha, Gravataí, Nova Santa Rita e Viamão devem ser afetadas.

