Metroplan formaliza intenção de doar seu acervo histórico para o CAU/RS

A memória do planejamento urbano e regional ganhará um novo destino: o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS). O diretor superintendente da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), José Sperotto, esteve na sede do CAU/RS para uma reunião com o presidente do conselho, Tiago Holzmann da Silva. O encontro formalizou a intenção de doação de parte importante do acervo da Metroplan.

A Metroplan é o órgão responsável pela elaboração e coordenação de planos, programas e projetos do desenvolvimento regional e urbano no Rio Grande do Sul e, por isso, possui uma vasta quantidade de mapas, projetos e maquetes, entre outros importantes documentos, que foram oferecidos ao conselho. “Estamos disponibilizando toda a memória do nosso acervo, esses 40 anos de história, ao CAU/RS“, destacou Sperotto.

“É uma honra para nós e uma responsabilidade muito grande fazer a guarda e disponibilizar esse acervo a toda a comunidade“, agradeceu Tiago. “A Metroplan é uma instituição importantíssima do planejamento urbano das nossas cidades. Com certeza esse acervo será muito bem recebido”, concluiu.

Também participaram da reunião Daniel Leite, diretor da Metroplan; e pelo CAU/RS os conselheiros Márcia Martins e Rinaldo Barbosa, diretora e 2º vice-diretor do Centro de Memória, respectivamente; Paulo Henrique Soares, chefe de gabinete; e Josiane Bernardi, secretária geral.

Centro de Memória da Arquitetura e Urbanismo

Em 2020, o CAU/RS firmou uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) para trabalhar na criação de um museu, chamado de Centro de Memória da Arquitetura e Urbanismo, com o apoio e assessoria técnica da instituição de ensino. Assim, o acervo será catalogado, digitalizado e ficará disponível para pesquisa, ao acesso de todos.