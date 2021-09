Metroviários decidem paralisar ao menos dois dias em setembro

publicidade

Em assembleia geral realizada na tarde desta terça-feira, a categoria dos metroviários decidiu paralisar as atividades nos dias 9 e 12 de setembro. De acordo com o Sindimetrô-RS, as ações ocorrem em protesto contra a tentativa da Trensurb de retirada de cláusulas de acordos coletivos anteriores. A primeira parada deve durar 24 horas e a segunda, por tempo indeterminado.

O sindicato também planeja um protesto na abertura da Expointer, marcado para 4 de setembro, em Esteio. Um carro de som deve ser mobilizado para essa ação. Já no feriado de 7 de setembro, o grupo se concentra no Parque da Redenção, às 13h30min.

Antes do início das mobilizações, uma reunião no fim da tarde de hoje, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT4), entre o Sindimetrô, a Comissão de Negociação e a Trensurb, busca um acordo de mediação. De acordo com o sindicato, as paralisações podem ser suspensas conforme o resultado do encontro.

Procurada pela reportagem da Rádio Guaíba, a Trensurb afirmou que não pretende se manifestar sobre o tema até o fim da reunião de hoje.