MetSul alerta para chuva excessiva na região Sul do Brasil

publicidade

A região Sul do Brasil deverá registrar nesta semana chuva excessiva. De acordo com a MetSul, o estado em que deve chover muito é Santa Catarina, mas essa precipitação poderá atingir parte do Rio Grande do Sul e do Paraná. O pior da chuva é projetado para a terça e a quarta-feira, uma vez que no decorrer da quinta a instabilidade deve começar a perder força e o tempo até apresentar melhora em muitas localidades.

Em solo gaúcho, a MetSul recomendou atenção para os cidades perto da Serra e na parte mais ao Norte do litoral, como a região de Torres, por exemplo. O risco é alto, portanto, para municípios como Morrinhos do Sul e Itati.

Veja Também

Conforme a MetSul, o quadro de instabilidade irá trazer nos próximos dias acumulados muito altos e até altíssimos em alguns pontos dos três territórios. Uma área de baixa pressão deve atuar e se intensificar junto ao Leste de Santa Catarina com uma baixa pressão fechada que vai se aprofundar, o que vai gerar muita instabilidade e gerar muita umidade do mar em direção ao continente com altos acumulados de chuva.

Em Santa Catarina, conforme a análise da MetSul, a área de maior risco é o Leste catarinense. Dessa forma, regiões como a de Florianópolis, Joinville, Blumenau e Criciúma estão nas áreas de risco de chuva volumosa nesta semana, mas as precipitações devem variar muito de um ponto para outro e afetar mais as localidades próximas de Serra. Exemplos são os municípios catarinenses de Timbé do Sul e Praia Grande.

Temporal de sábado

Nesse sábado, parte do Rio Grande do Sul já experimentou uma condição de temporal. Quatro cidades do Estado registraram queda de árvores e de postes, além de destelhamentos no período da noite. Os municípios de Santa Maria, São Pedro do Sul, Nova Palma e Itaara contabilizaram estragos.