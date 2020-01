MetSul alerta para intenso volume de chuva nesta quinta-feira no RS

publicidade

A quinta-feira será de instabilidade no Rio Grande do Sul. O sol pode aparecer em parte do dia em algumas cidades do Estado, mas a nebulosidade aumentará trazendo chuva no decorrer do dia. A chuva deve chegar ainda pela manhã em algumas regiões do RS.

Devido à instabilidade, a temperatura será amena. Entretanto, a umidade elevada trará a sensação de abafamento. Porto Alegre terá temperatura mínima de 22ºC e máxima de 28ºC.

A MetSul Adverte que, apesar da irregularidade da chuva, é alto o risco de chuva localmente forte a torrencial. O episódio deve ter altos volumes em intervalos curtos, trazendo chances de alagamentos. Ainda de acordo com a MetSul, não são descartados temporais para esta quinta-feira. Entre as regiões com risco de chuva forte estão a Grande Porto Alegre, Capital e a Serra gaúcha.

A chuva, acompanhado de temperaturas amenas, deve permanecer no Estado até o domingo.

Mínimas e Máximas

Torres 22ºC / 28ºC

Erechim 21ºC / 24ºC

Santa Cruz 22ºC / 27ºC

Santa Maria 22ºC / 26ºC

Uruguaiana 21ºC / 29ºC

Bagé 20ºC / 26ºC

Pelotas 22ºC / 28ºC

Chuí 22ºC / 27ºC