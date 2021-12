MG não vai exigir receita médica para vacinar crianças contra Covid-19

publicidade

O Governo de Minas Gerais informou que não vai recomendar a exigência de prescrição médica para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) explicou que a decisão foi tomada após "após analisar documentos técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)".

Nesta sexta-feira (24), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) também se manifestou contrariamente à necessidade de receita médica para a imunização das crianças. O posicionamento foi divulgado após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, indicar que o governo federal deve orientar a prescrição médica para aplicação dos medicamentos.

A expectativa é que as crianças de 5 a 11 anos comecem a ser vacinadas no Brasil a partir do início de janeiro, com o medicamento da Pfizer. "A SES-MG frisa que em nenhuma outra campanha de imunização houve necessidade de receita médica e, sim, o acompanhamento dos pais ou responsáveis, no caso de menores de idade", ressaltou o Governo de Minas, em nota.

