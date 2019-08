Milhares enfrentam calor tórrido e enchem Expointer nesta quinta-feira

publicidade

O calor escaldante de 33°C não impediu que milhares de pessoas fossem ao Parque Assis Brasil nesta quinta-feira ver as atrações da Expointer com suas famílias e amigos. Sob o forte sol do início da tarde, grandes grupos de pessoas circularam pela feira, atentas às exposições e as atividades do dia.

Entre as famílias com carrinhos de bebê e os expositores transportando seus animais para algum julgamento, as lixeiras do parque foram lotadas de copos e garrafas d'água durante as tentativas dos visitantes de manterem-se hidratados no calor. Mesmo durante um dia de semana, o público preencheu o parque logo cedo e o manteve movimentado até o final da tarde, levando uma vista diversificada envolvendo pessoas de todas as idades e interagindo com a dinâmica natural da Expointer.

Startups participam de desafio

Em uma atividade até então nova na Expointer, 18 startups participaram do desafio Sebrae Like a Farmer. A iniciativa da Farsul, do Senar-RS e do Sebrae RS, em parceria com FIERGS/Senai e Fecomércio/Senac, recebeu inscritos de todo o Brasil que tinham projetos voltados à temática agrícola. A atividade fez parte da programação do espaço Juntos Para Competir, no Pavilhão Internacional da feira.

Os membros das startups foram provocados a resumir suas propostas de projeto em até 5 minutos, se enfrentando durante 3 dias em um processo eliminatório que decidiu o primeiro e o segundo lugar. A decisão de quem permaneceria no desafio coube a 5 jurados, selecionados pela organização. A atividade foi planejada com base no Sebrae Like a Boss, iniciativa que envolve startups com temática livre e já é feita pelo Sebrae em todo o Brasil, diz Debora Chagas, uma das organizadoras.

O primeiro lugar, conquistado pela Jetbov, de Joinville, apresentou uma plataforma inovadora para controle de gado de corte e gestão da fazenda, e foi recompensado com um tablet e mentorias voltadas para startups, além de uma vaga no projeto Agroinnovation. O segundo lugar ficou com a empresa gaúcha Eirene Solutions, que propôs um bico acoplado em pulverizadores para que distribuam agrotóxicos somente onde o aparelho detecta pragas, e foi recompensado com mentorias e uma vaga no Agroinnovation.