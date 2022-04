Minas Gerais investiga dois casos suspeitos de raiva em humanos

publicidade

A SES-MG (Secretaria Estadual de Saúde) investiga dois possíveis casos de raiva humana em Minas Gerais. Ambos os casos foram registrados em uma aldeia indígena, em Bertópolis, no Vale do Mucuri, a 637 km de Belo Horizonte. O primeiro suspeito de ter contraído o vírus foi um menino de 12 anos, que morreu na última segunda-feira (4). A segunda suspeita é uma menina, também de 12 anos, que foi transferida para o Hospital Infantil João Paulo II, na capital mineira, nesta quarta-feira e tem quadro de saúde estável.

A SES-MG reforçou que os casos ainda não foram confirmados por exames laboratoriais e os casos foram divulgados com o objetivo de alertar as pessoas sobre as formas de transmissão e prevenção da raiva. O último caso confirmado de morte por raiva humana em Minas foi registrado em 2012, no município de Rio Casca.

“A Secretaria enfatiza a importância de se procurar a unidade de saúde mais próxima para avaliação da necessidade de adoção de medidas cabíveis, em caso de qualquer incidente com mamíferos silvestres, sobretudo morcegos, bem como com cães e gatos”, informou o órgão.