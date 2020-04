Ministério da Saúde compra R$ 78 milhões em respiradores pulmonares

publicidade

O Ministério da Saúde assinou nesta segunda-feira um contrato para aquisição de 3.300 respiradores pulmonares pelo valor de R$ 78 milhões para auxiliar pacientes que não conseguem respirar sozinhos e seu uso é indicado nos casos graves da Covid-19.

Com esta nova compra, o governo totaliza 14.100 respiradores/ventiladores pulmonares para fortalecer a rede pública de saúde no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

A primeira entrega dos respiradores pulmonares adquiridos da KTK Indústria e Comércio Ltda está prevista para maio, com 1.150 aparelhos. A expectativa é de que os demais aparelhos sejam entregues em até 90 dias.

Este é o terceiro contrato de compra que o Ministério da Saúde assina com empresas nacionais para a fabricação dos aparelhos, totalizando um investimento de R$ 658,5 milhões na aquisição de respiradores pulmonares. As aquisições fazem parte do esforço do Ministério da Saúde para garantir assistência a pacientes graves atendidos na rede pública de saúde.

O Ministério da Saúde já havia assinado contrato para a compra de 6.500 ventiladores pulmonares da empresa MagnaMed, no dia 7 de abril, e de 4.300 ventiladores da empresa brasileira Intermed Equipamento Médico Hospitalar, em 13 de abril.