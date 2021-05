Ministério da Saúde confirma oito casos da variante indiana no Brasil

publicidade

O Ministério da Saúde confirmou na noite de quinta-feira oito casos da variante indiana B.1.617 do coronavírus. O mais recente é de Juiz de Fora (MG), de um paciente que chegou da Índia de avião em São Paulo e foi de carro até a cidade mineira. No Brasil, ele teve contato apenas com a esposa, que está assintomática, em isolamento domiciliar e em monitoramento. Já o portador do vírus está internado na Santa Casa de Misericórdia da cidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura de Juiz de Fora foi notificada pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais (CIEVS) de que o paciente estava com a variante indiana. O homem esteve na Índia trabalhando em um navio.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) disse que o paciente chegou ao Brasil pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no dia 18 de maio. O deslocamento para Juiz de Fora foi feito de carro. Mas, antes de se dirigir para a Zona da Mata mineira, a pessoa apresentou um teste RT-PCR negativo no terminal paulista.

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), a variante indiana foi oficialmente detectada em 53 territórios, sendo 49 países, incluindo o Brasil, e quatro territórios ultramarinos. De acordo com o relatório da entidade, a variante B.1.617 demonstrou ser mais contagiosa, enquanto o grau de gravidade e o risco de infecção são investigados.

Casos no Brasil

Além deste, há ainda seis casos no Maranhão (um em São Luís e cinco no navio, que não pisaram em solo brasileiro). Todos são tripulantes do navio MV Shandong da Zhi, que está parado em alto-mar e não teve autorização para atracar no porto da capital maranhense. O paciente de São Luís teve uma piora no estado de saúde e precisou ser intubado em um hospital da cidade no último fim de semana.

O outro é de Campos dos Goytacazes (RJ), de um homem de 32 anos que chegou da Índia no dia 22 de maio, teve diagnóstico positivo para covid-19 e vinha sendo acompanhado pelas autoridades de saúde do município fluminense. Assim como o caso de Juiz de Fora, o homem desembarcou no Brasil no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Em seguida, o passageiro embarcou em um voo doméstico para o Rio de Janeiro.

O caso de Campos dos Goytacazes foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Segundo o instituto, até o momento não há registro de um caso autóctone da linhagem indiana no estado.