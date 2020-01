Ministério da Saúde descarta casos suspeitos de coronavírus no RS

publicidade

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira para tratar da situação epidemiológica no Brasil, o Ministério da Saúde descartou os cinco casos suspeitos de coronavírus que haviam no Rio Grande do Sul. De acordo com a pasta, três foram descartados e dois, excluídos.

Com dados fechados ao meio-dia desta quarta, o Ministério da Saúde contabilizou 33 notificações e nove casos suspeitos – sendo eles em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Ceará. Os dados sobre a situação do país passarão a ser atualizados diariamente, em apresentações às 16h

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, afirmou que, por enquanto, não há previsão de alguma “medida mais drástica” com relação ao carnaval. Além disso, sugeriu que sejam evitadas viagens à China que não sejam essenciais.

Tampouco a pasta trabalha neste momento com restrição de pessoas que vêm da China, apesar da prevenção já adotada: “Não vai haver nenhum bloqueio com relação a pessoas que venham na China”, disse Gabbardo.

No mundo, o número de vítimas fatais devido ao novo coronavírus chegou a 132 na China. A quantidade de infecções confirmadas já chega a 5.974.