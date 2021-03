Ministério da Saúde não recomenda aplicação simultânea das vacinas contra a Covid-19 e Influenza

publicidade

Com o agravamento da disseminação da Covid-19, muitas pessoas aguardam ansiosas a vez de se vacinarem contra a doença, conforme calendário de grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização. Em meio à pandemia, no entanto, as pessoas também terão que se imunizar contra a Influenza, o vírus da gripe, durante a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que começa no dia 12 de abril e vai até 9 de julho.

O Ministério da Saúde não recomenda a aplicação das duas vacinas ao mesmo tempo, devido à falta de estudos sobre a coadministração dos imunizantes. A orientação é que seja feito um intervalo de, pelo menos 14 dias, entre as vacinas, e priorizar a vacinação contra o coronavírus.

De acordo com o professor de Infectologia da UFRGS e médico infectologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Luciano Goldani, as duas vacinas têm compostos antígenos diferentes. Ele ressaltou que será necessário conhecimentos adicionais para saber se podem ser aplicadas conjuntamente. “Ainda não existem estudos que avaliem a eficácia ou segurança destas vacinas quando administradas simultaneamente, ou de efeitos colaterais... Espera-se que tenha interações importantes entre elas, e que não sejam sérias por terem componentes distintos”, afirmou Goldani.

O infectologista destacou, ainda, que tanto a vacina contra a Covid-19, quanto a imunização contra a Influenza, devem ser feitas pela população respeitando um intervalo mínimo de 14 dias entre elas. “O risco de pegar as duas infecções é maior do que não fazer nenhuma delas”, afirmou Luciano Goldani, lembrando que a Influenza causa doenças graves nos mesmos grupos de risco que a Covid-19.

“Os estudos avaliando a coadministração das vacinas contra a Influenza e a Covid-19 estão em andamento”, ressaltou o médico infectologista e supervisor Núcleo de Vacinas do Hospital Moinhos de Vento, Paulo Gewehr Filho. Ele destacou, entretanto, que as medidas de prevenção da Covid-19 também ajudam a prevenir a gripe, entre elas a vacinação. “Ainda não se sabe sobre possíveis efeitos colaterais dos dois imunizantes juntos, mas a vacina contra a gripe também pode impactar positivamente para o combate à pandemia, mesmo que o imunizante não previna a infecção pelo coronavírus”, afirmou Paulo Gewehr Filho, que lembrou, ainda, que “quanto mais a população conseguir se proteger nesse momento por meio da vacinação, evitando quadros de gripe, diminui a procura por serviços de saúde, desde exames por suspeita de Covid-19, até internações hospitalares por gripe”.

Segundo o médico da Política de Doenças Crônicas da Secretaria da Saúde de Canoas, Paulo Zubaran, deve-se ter o cuidado de não imunizar simultaneamente as pessoas contra a Covid-19 e a Influenza, para evitar alguma reação vacinal e confundir os sintomas das doenças. “Por não existir ainda estudos suficientes, as vacinas utilizadas no Brasil contra a Covid-19 - Coronavac e Oxford - e a vacina contra a Influenza não devem ser administradas juntas, pois não sabemos as conseqüências dessa interação”, afirmou Paulo Zubaran, que enfatizou que algumas pessoas confundem sinais da gripe com sintomas da Covid-19. “Se ocorrer dúvidas em relação a qual vacina fazer primeiro, as pessoas devem sempre priorizar a imunização contra o coronavírus”, afirmou o médico, lembrando que “a vacinação contra a Influenza, além de melhorar a resposta do sistema imune, auxilia no próprio diagnóstico da Covid-19”.

Moradora do bairro Cavalhada, na zona Sul da Capital, a dona de casa Celina Flores Aguiar Silva, de 69 anos, aguarda a vez para ser vacinada contra o coronavírus, e também quer ser imunizada contra a gripe. “Quero estar protegida contra todo o tipo de doença. Ainda tenho muita vida pela frente e quero estar saudável”, afirmou.