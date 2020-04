Ministro da Defesa acompanha ações de combate à Covid-19 na região Sul

publicidade

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, acompanhou nesta quinta-feira as ações que estão sendo tomadas nos três estados da região Sul durante a operação de combate ao novo coronavírus. Ele desembarcou em Porto Alegre no início da manhã, e sua primeira atividade fora duas reuniões realizadas na sede do Comando Conjunto Sul – Aeronáutica, Exército e Marinha –, localizado no Centro da Capital. Foram dois encontros por videoconferência, nos quais se tratou das ações locais e da situação em todas as regiões do país.

A imprensa pode acompanhar apenas o princípio das reuniões, mas logo depois o encontro foi apenas com a presença de oficiais do Exército e da Defesa Civil. No início da tarde, Silva esteve na Central de Doações da Defesa Civil Estadual, onde acompanhou o carregamento de um caminhão com 200 cestas básicas que foram encaminhadas ao Corpo de Bombeiros de Santa Maria, na região Central.

Durante a passagem na Defesa Civil, ele esteve acompanhado do governador Eduardo Leite, do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, e do chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Júlio César Rocha Lopes. Os dois fizeram um rápido pronunciamento à imprensa, destacando o papel do Exército. “O Ministério da Defesa tem ajudado o Brasil e a população brasileira, instituímos 10 comandos conjuntos em todo país”, afirmou Silva. Ele ainda complementou que o número de oficiais atuando por dia no Rio Grande do Sul é de aproximadamente 8,5 mil por dia.

“A visita do ministro é uma oportunidade de agradecermos pela parceria das Forças Armadas no nosso Estado. O Comando Conjunto do Sul tem atuado em sinergia cooperando com todas as ações de combate ao vírus aqui, desde o apoio na fabricação de equipamentos de proteção individual, que foram produzidos em parceria com o setor privado, até o suporte na logística de distribuição de mantimentos e a atuação nas fronteiras”, disse o governador.

Ao lado do comandante Militar do Sul, general Geraldo Antonio Miotto, o ministro da Defesa garantiu suporte do Exército ao Estado. “Vim fazer esta visita porque temos dez comandos conjuntos no Brasil e aqui no Comando Conjunto do Sul, com o general Miotto, as Forças Armadas estão prestando grande apoio à população neste momento. E isso é um exemplo para que o povo do Rio Grande do Sul saiba que estamos às disposição também em Brasília”, enfatizou.

Leite, por sua vez, respondeu apenas uma questão feita pelos jornalistas, e reafirmou o desejo de adotar um novo modelo de isolamento. “Estamos trabalhando para que possamos migrar para um distanciamento controlado, não é sustentável um distanciamento rigoroso por um longo período de tempo como se projeta será a convivência com o coronavírus.”

O governador disse que o Estado é um exemplo para o resto do país e afirmou buscar um modelo menos radical: “Queremos colaborar para que possamos ter um modelo que equilibre atividade econômica com proteção à vida”.

Santa Maria receberá alimentos doados

Em mais uma ação de enfrentamento ao coronavírus no Rio Grande do Sul e dos seus efeitos sobre a população, o governo do Estado, por meio da Defesa Civil e com apoio do Exército Brasileiro, enviou para Santa Maria, 4 toneladas de alimentos não perecíveis doados pela sociedade gaúcha. Os alimentos enviados em um caminhão do Exército ficarão armazenados no Corpo de Bombeiros em Santa Maria para serem distribuídos aos municípios da região conforme a demanda.

Na semana passada um lote de 24 toneladas de alimentos adquiridos pelo Estado foi entregue para 22 municípios da região Central também com o apoio do Exército. Os mantimentos vão auxiliar a população de baixa renda atingida pela estiagem e pelos efeitos econômicos causados pelas restrições impostas em função do coronavírus.

Em sua última agenda oficial, o ministro da Defesa visitou o Hospital Conceição, onde acompanhou o processo de desinfecção do local, que é um dos centros de referência no combate à doença. Falando com a imprensa, Silva mais uma vez destacou a atuação das forças militares destacou o trabalho das Forças Armadas do país no combate ao vírus: “Nós viemos nesse combate desde a repatriação dos brasileiros que estavam e Wuhan, na China”, afirmou ele, antes de mais uma vez falar sobre o número de militares envolvidos no país e no Estado para o combate da doença.

O ministro também projetou alterações na política dos insumos médicos, e defendeu uma mudança de postura do país em relação ao tema. “O insumo de material de saúde passa a ser estratégico, é um assunto que está cabendo mais ao Ministério da Saúde, mas tenho acompanhado as reuniões e o Executivo está muito bem equipado em relação a isso”

O ministro ainda destacou mudanças que devem acontecer em todo o mundo passada a crise do novo coronavírus. “Eu acho que passada essa pandemia o mundo inteiro, não só o Brasil, vai ter que ser repensado.” A conversa com a imprensa foi rápida, com Silva respondendo apenas três perguntas. Logo depois, ele atendeu a imprensa do Exército e respondeu a mais uma pergunta dos jornalistas, já próximo ao carro que o levaria embora.

Questionado sobre a continuidade das medidas de isolamento, ele afirmou que não “caberia” a ele a decisão.