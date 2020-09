Ministros que prestigiaram posse de Fux testam positivo para Covid-19

publicidade

Os ministros Luís Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), testaram positivo para Covid-19. Os dois prestigiaram, na semana passada, a posse do ministro Luiz Fux como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. Fux também foi infectado pelo novo coronavírus.

Salomão e Saldanha passam bem e participaram nesta terça-feira de sessões de julgamentos. Um terceiro integrante do STJ ainda aguarda o resultado, segundo o Estadão apurou.

Na última segunda-feira (14), a assessoria do STF informou que Fux foi diagnosticado com o novo coronavírus. Segundo nota do tribunal, o ministro buscou atendimento médico, no Rio, após apresentar aumento de temperatura corporal e o resultado do teste para Covid-19 deu positivo.

“A suspeita é de que ele possa ter contraído o novo coronavírus em almoço de confraternização familiar no sábado”, diz o comunicado. Ainda de acordo com o STF, Fux “passa bem” e ficará em isolamento pelos próximos dez dias. Nesta quarta-feira, o ministro pretende conduzir sua sessão primeira ordinária no plenário.

Já o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, que também acompanhou a posse de Fux, testou negativo. “O exame foi feito por precaução, após o ministro ter tido contato com pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus nos últimos dias”, informou a assessoria do STJ.

Fux tomou posse na última quinta-feira (10), em uma cerimônia discreta, com cerca de 50 convidados, por causa das restrições impostas pela pandemia do coronavírus. Na lista de autoridades que prestigiaram a solenidade estavam o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), além de integrantes do Supremo.