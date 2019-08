Montagem do Acampamento Farroupilha é intenso no Parque Harmonia

publicidade

O movimento foi intenso na manhã desta quinta-feira no Parque da Harmonia, em Porto Alegre, para a montagem das estruturas do Acampamento Farroupilha 2019. Desde cedo os representantes das mais de 340 entidades entre piquetes, Centro de Tradições Gaúchas (CTGs) e Departamento de Tradições Gaúchas (DTGs) ficaram aguardando pela abertura dos portões. O período de montagem do Acampamento Farroupilha se estende até o dia 31 de agosto.

A desmontagem das estruturas será realizada de 23 a 30 de setembro. Segundo o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), os galpões poderão começar a funcionar a partir do dia 1º, mediante liberação do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. O patrão Nalta Gomes, do Piquete Buçal de Prata, de Viamão, afirmou que espera concluir os trabalhos do galpão nos próximos três dias.

"Reforçamos a equipe para que no dia 7 de setembro, dia da abertura do Acampamento, possamos receber os amigos, turistas e convidados", ressaltou.

Segundo Gomes, o piquete terá dança, comida campeira, caipirinha, churrasco e claro um bom chimarrão. O patrão Nataniel Alves, do Piquete Amizade Campeira, da Restinga, na zona Sul de Porto Alegre, explicou que os trabalhos de montagem das estruturas do galpão estarão concluídos no prazo de seis dias. "Os nossos amigos e os turistas serão recebidos com muito churrasco e chimarrão", acrescentou.

Além disso, o local terá apresentações culturais como é o caso da presença do grupo de dança Tchê Ufrgs. Na mais importante festa tradicionalista do Rio Grande do Sul, o MTG acredita que a circulação no parque deve se aproximar de 1 milhão de pessoas. O Acampamento Farroupilha 2019 será realizado de 7 a 22 de setembro no Parque Harmonia, em Porto Alegre. O evento terá uma extensa programação cultural, rodeio e competições de laço, rédeas e gineteadas.

O tema dos Festejos Farroupilhas deste ano será “Vida e Obra de Paixão Côrtes”, falecido em 2018, aos 91 anos. O evento começa no dia 7 de setembro com a chegada da Chama Crioula às 18h e abertura oficial do Acampamento Farroupilha.

No dia 16 de agosto, foi gerada a Chama Crioula, em Tenente Portela. O evento marcou o início dos Festejos Farroupilha de 2019. A Ordem do Cavaleiros do Rio Grande do Sul (Orcav) conduziu a centelha da principal praça do município até o Parque Águas de Moconá. No sábado, dia 17, começou a distribuição da Chama Crioula. Cavaleiros representando todas as Regiões Tradicionalistas, e mais de 300 municípios do Sul da Brasil, levarão a centelha até sua cidade e posteriormente para as suas entidades.