Morador de rua encontrado morto pode ter morrido de frio no bairro Menino Deus, em Porto Alegre

Um morador de rua, ainda sem identificação, foi encontrado sem vida na manhã desta quinta-feira em Porto Alegre. Há suspeita de que a vítima tenha morrido de frio na calçada de uma residência situada na rua Barbedo, entre as ruas Grão Pará e Itororó, no bairro Menino Deus. Havia sinal de ferimento na cabeça.

Policiais militares do 1º BPM compareceram no local e isolaram a área. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve presente e atestou o óbito. O Departamento Médico Legal do Instituto-Geral de Perícias foi acionado na ocorrência e deve apurar a causa da morte seja por frio, mal súbito ou até por uma ato de violência. O caso foi registrado na Polícia Civil.