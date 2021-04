Morador do Rubem Berta recebe alta depois de três meses internado por Covid-19

publicidade

O sábado foi de festa para o mecânico aposentado Ernani Soares da Rocha, 61 anos. Depois de três meses internado no Hospital Conceição, dois deles em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o morador do bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, deixou a instituição sob aplausos de profissionais do hospital e de familiares e amigos. Segundo a filha Raphaella, o pai deu entrada na instituição no dia 26 de dezembro e foi intubado na data seguinte. Desde então, por causa do isolamento, as notícias sobre o pai eram escassas.

“Não tinha muito, como ele ficou na UTI, não tinha visita, não tinha nada... e ficamos muito tempo sem ter acesso a ele. Uma vez por dia que o médico ligava para dar notícias sobre ele. Isso só foi mudar quando ele deixou a UTI e foi para o quarto”, conta. Neste período, a mãe do paciente, a Neusa Soares da Rocha, 83 anos, que tinha se infectado pela doença antes, acabou morreu no do dia 27 de dezembro.

O mecânico só ficou sabendo quando deixou a UTI. Depois de ter alta da internação, agora Rocha terá que enfrentar uma jornada de sessões de fisioterapia, mas nada perto do que ele encarou sedado. “Ele tem muita dificuldade motora. Come sozinho, mas não consegue caminhar. Mas é uma alegria ter ele aqui”, conclui a filha.



Veja Também