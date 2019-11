Moradores aproveitam orla e parques com pouco movimento no feriado em Porto Alegre

publicidade

O clima ensolarado, seco e agradável está sendo convidativo para explorar e curtir as atrações de Porto Alegre neste final de semana de feriadão de Proclamação da República. Visitantes e moradores que estiveram no Parque da Redenção e na orla da Usina do Gasômetro neste sábado, por exemplo, encontraram movimento abaixo da média se comparado a outros finais de semana, sem feriado junto. A temperatura de 25°C durante a tarde e uma leve brisa foram convidativos para sentar-se ao sol ou ficar sob a sombra de uma árvore lendo um livro.

A guia de turismo aposentada Libória Kipper, 68 anos, e o filho Lucas Warken, 40, vieram de Lajeado, no Vale do Taquari, para a Capital, exclusivamente para conhecer a nova orla do Guaíba. "Enquanto outros vão para a praia, alguns vem passear", brincou Libória. "Ficou muito bom, simplesmente bem planejado", elogiou Warken. Enquanto isso, na Redenção, o vendedor de picolés Luiz Fernando Pires, 72 anos, lamentava a freguesia escassa. "A cidade esvaziou. E amanhã (domingo) vai ser pior, por que tem jogo do Grêmio", avaliou. Segundo Pires, em um final de semana como foi este, de tempo muito bom, "venderia mais picolés".

A tendência é a que semana siga com o clima seco e sem chuva. As temperaturas também podem oscilar bastante, indo dos 13°C, pelas manhãs, neste começo de semana, e aos 34°C, à tarde, na quinta-feira, segundo a MetSul Meteorologia.