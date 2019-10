Moradores de Porto Alegre são pegos de surpresa com fechamento de serviços essenciais

publicidade

Moradores de Porto Alegre se surpreenderam nesta segunda-feira, dia do Servidor Público, com o fechamento de órgãos que prestam serviços públicos. Na Farmácia de Medicamentos Especiais, localizada na avenida Borges de Medeiros, no Centro de Porto Alegre, um cartaz ostenta a mensagem: "Aviso - Ponto facultativo. Não haverá expediente em função do Dia do Funcionário Público. A Farmácia de Medicamentos Especiais estará fechada".

Morador do bairro Camaquã, na zona Sul da cidade, Rogério Godoy, disse desconhecer o não atendimento hoje no local. "Como tinha que vir ao Centro já aproveitaria para entregar um documento e solicitar o encaminhamento de um remédio. Fui realmente pego de surpresa", destacou.

Já a dona de casa Maria Fernandes Almeida, que estava acompanhada do marido Júlio César, disse que o casal gastou quatro passagens para buscar medicamentos para o filho. "Podiam ter avisado com antecedência e assim evitar que a gente gastasse à toa. Moramos longe do Centro", lamentou. O atendimento na Farmácia de Medicamentos Especiais será reaberta nesta terça-feira, às 7h.

As três unidades do Tudo Fácil: Centro, zona Norte e zona Sul estão fechadas. Os atendimentos serão retomados nesta terça-feira, às 8h. O comparecimento dos funcionários foi facultativo em algumas repartições. Órgãos e unidades do governo do Estado ficaram fechados, mas estatais como o Banrisul, CEEE, Corsan e Ceasa funcionaram normalmente. O Sine Municipal, na avenida Sepúlveda, esquina com a avenida Mauá, está fechado e muitas pessoas em busca de uma chance no mercado de trabalho foram pegas de surpresa. O atendimento ao público na unidade será retomado amanhã a partir das 8h.

A prefeitura de Porto Alegre também teve ponto facultativo. No entanto, os serviços básicos de saúde, transportes e assistência social não tiveram alterações.