Moradores reclamam de barulho e sujeira na Praça Ararigboia, em Porto Alegre

A Praça Ararigboia, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, recebe diversas atividades, contando com ginásio, campo de futebol, local de musculação, quadra ao ar livre, entre outros. Nelas, participam muitos moradores. Porém, o local é algo de reclamações de parte da comunidade, que denuncia a falta de policiamento e fiscalização da Prefeitura, descaso e sujeira. Para estas pessoas, a situação é preocupante, especialmente aos finais de semana, quando ocorrem partidas do Municipal de Várzea no campo principal.

Uma moradora do entorno que não quis se identificar disse que “não consegue descansar com este tumulto” na Ararigboia. “Não podemos nem abrir as janelas de nossas casas em pleno bairro Petrópolis”. A praça foi entregue revitalizada em 2019, e tem em torno de 18 mil metros quadrados. Registros acadêmicos afirmam que o futebol de várzea existe no local desde a década de 1940, sendo, portanto, tradicional na região. Logo na entrada, destacam-se o campo e o ginásio. Funcionários e voluntários trabalhavam na conservação.

A relva havia sido aparada havia pouco tempo. O único problema visível era um conjunto de galhos em uma calçada na esquina das ruas Saicã e Felizardo Furtado, que seriam recolhidos pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). “Há de 700 a 800 alunos fazendo atividades durante a semana aqui. E é uma pena, porque muitos de nossos professores estão em tempo de aposentadoria, e precisamos de reposição para manter este trabalho. São eles que trazem vida e segurança”, diz a coordenadora do Ararigboia, Ariadne Milani.

Ela diz reconhecer que há opiniões divergentes sobre a conservação. “A gente entende que quem não gosta do movimento no entorno fica incomodado. Por outro lado, nosso trabalho é feito com amor, e queremos continuar tendo a oportunidade de levar saúde para as pessoas. Mas são pontualmente algumas pessoas que têm esta opinião. O futebol é um de nossos pontos fortes, e é uma decisão do próprio prefeito. Se acabar com o futebol aqui, acaba tudo, mas acredito que isto permanecerá”, rebate ela.

A denúncia dos moradores também dá conta da atuação de traficantes de drogas na área. Sobre o assunto, Ariadne afirma que o lugar já teve mais violência, mas há um controle maior sobre isto na região no momento. O comandante da Guarda Municipal de Porto Alegre, Marcelo do Nascimento Silva, diz que o parque faz parte da rotina de patrulhamentos do órgão. “Não temos muitos registros de denúncias relacionadas ao Ararigboia”, afirma. Conforme ele, havia aglomerações na área, porém, com o fim das medidas de contenção da Covid-19, as notificações diminuíram.

“Determinarei ao chefe da região que aumente ainda mais as patrulhas no local”. Procurada, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ) de Porto Alegre, gestora do parque, disse que o Ararigboia “passou por uma série de melhoramentos em sua infraestrutura e tem recebido os jogos da 28º Edição do Campeonato Municipal de Várzea, nos finais de semana”. Ainda conforme a SMELJ, ele recebe toda limpeza antes das atividades e depois do encerramento das partidas, e possui uma prefeita nomeada “que administra com dedicação e competência o local”.