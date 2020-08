Moradores reclamam do barulho da obra de requalificação da Praça da Matriz, em Porto Alegre

publicidade

Uma obra de requalificação na Praça da Matriz, no Centro Histórico de Porto Alegre, está causando dor de cabeça aos moradores de dois prédios residenciais localizados na região. As moradias são habitadas por idosos e famílias reclusas pela pandemia da Covid-19.

Morador do prédio número 170, Maurício Oliveira disse que os trabalhos na área de lazer começaram há 30 dias. Segundo ele, foi montada uma oficina em um contêiner próximo dos prédios onde são realizados os trabalhos da obra das 8h às 17h e que também serve de moradia para os operários. "O barulho da construção está insuportável e prejudica bastante o sono do moradores, a sua grande maioria formada por idosos", acrescentou.

A intervenção na Praça da Matriz, também conhecida como Praça Marechal Deodoro, recebeu um investimento de R$ 2,5 milhões, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Cidades Históricas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), via Caixa Econômica Federal.

Conforme Oliveira, os moradores pediram à Ouvidoria da prefeitura a alteração do local da oficina para o outro extremo da praça, entre a Assembleia Legislativa e o Theatro São Pedro que, desta forma, não incomodaria tanto os moradores próximos à Catedral Metropolitana. Segundo ele, o pedido decorre do fato de que nos dois edifícios os moradores ficam expostos ao barulho.

"Não podemos nem abrir a janela em razão da obra", ressaltou. De acordo com Oliveira, o pedido dos moradores é para que o contêiner seja levado para o lado oposto da praça da Matriz onde não há residências. Segundo ele, após o expediente é possível ouvir as conversas e a música que é colocada pelos trabalhadores que fazem a segurança do local. A Coordenação da Memória Cultural da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre informou que fará contato com a equipe técnica da empresa responsável pela execução da obra para ver a possibilidade da troca do local.

Estão previstos a realização de serviços de requalificação de mais de seis mil metros quadrados, com renovação de pavimentação, restauração das luminárias e complementação com luminárias contemporâneas, recuperação e complementação de mobiliário urbano, renovação das redes de energia elétrica e implantação de novo projeto paisagístico. A previsão de execução da obra é de oito meses. A planta foi elaborada pela RS Projetos, contratada por licitação em 2015, e o planejamento de paisagismo é da equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams).

Entre 2017 e 2018, foram restaurados o Monumento a Júlio de Castilhos (inaugurado em outubro de 1914) e a esplanada. Foram investidos R$ 1,1 milhão na substituição de materiais degradados, limpeza, reboco, pintura e instalações elétricas nas luminárias.