Moradores relatam queda de meteoro em cidades de Minas Gerais

publicidade

Câmeras de segurança flagraram a queda de um meteoro na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, na noite desta sexta-feira (14). O objeto foi visto, por volta das 20h50min, cruzando os municípios de Patos de Minas, Perdizes, Uberlândia e outras cidades vizinhas.

Moradores relataram que o clarão nas ruas foi intenso e um forte estrondo foi ouvido. De acordo com Gilberto Dumont, diretor do Observatório de Astronomia de Patos de Minas, essas características são comuns na passagem do fenômeno.

"Com as primeiras imagens publicadas, nós podemos observar que possivelmente trata-se da entrada de um meteoro na nossa atmosfera. O atrito com essa atmosfera causa esse clarão e provoca, pelo deslocamento de ar, um grande estouro", explica.

Ainda de acordo com Dumont, a Bramon (Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros), organização que produz e fornece dados científicos através de estações, está trabalhando para saber onde o objeto caiu.

"A rede já está reunindo os registros para fazer o cálculo que a trajetória que esse corpo fez e fazer a predição do possível local de queda", diz. O especialista alertou ainda que não é a primeira vez que há registros como os desta sexta-feira (14) em cidades mineiras. "Em 2020, nós tivemos um evento semelhante na região do Alto Paranaíba. A Bramon fez a triangulação. Meses depois, um fazendeiro achou o meteoro", relembra.

O Corpo de Bombeiros informou que não houve acionamento referente ao meteoro nos municípios que registraram o fenômeno.