Morre aos 83 anos Jaime Lerner, arquiteto e ex-governador do Paraná

publicidade

O arquiteto, urbanista e ex-governador do Paraná Jaime Lerner morreu nesta quinta-feira aos 83 anos. Ele estava internado desde a sexta-feira passada no Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba, cidade da qual foi prefeito por três vezes, em razão de complicações renais. De origem polonesa judaica, ele será velado na capela do Cemitério Israelita do Água Verde. Já o sepultamento está previsto para as 15h, no Cemitério Israelita do Santa Cândida. Ele deixa duas filhas, Andrea e Ilana.

Lerner foi um dos pioneiros do desenvolvimento sustentável em planejamento e política urbana. Entre seus trabalhos estão a nova Orla Moacyr Scliar, às margens do Guaíba, em Porto Alegre. O projeto foi contratado para os trechos 1 e 3, entre o Gasômetro e a Rótula das Cuias, durante a gestão de José Fortunati. Ele também auxiliou na construção do trecho 2.

Lerner nasceu em 17 de dezembro de 1937 em Curitiba em uma família de imigrantes poloneses. Formou-se na Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Paraná em 1964. Um ano depois, co-criou o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, também conhecido como IPPUC. Foi três vezes prefeito de Curitiba (1971-1975, 1979-1983, 1989-1992) e principalmente graças a ele, a cidade ganhou o título de "cidade verde modelo". Depois, foi governador do Paraná de 1995 a 2002.

Inovação no transporte público

Durante o primeiro mandato como prefeito, Lerner implantou um sistema de transporte público integrado que é considerado um dos mais inovadores do mundo por sua eficiência, qualidade e custo. O mesmo tipo de sistema foi então implementado em Seul, Los Angeles e oitenta outras cidades ao redor do mundo. Ele costumava dizer: “Se você quer ajudar o meio ambiente, use menos o seu carro". Também introduziu uma série de programas sociais, pelo que Curitiba se classificou entre as melhores cidades do Brasil para qualidade de vida.

Lerner recebeu um doutorado honorário da Universidade de Tecnologia de Cracóvia e da Universidade Técnica de Nova Scotia. Ele também é membro honorário do Royal Institute of Architects of Canada, do American Institute of Architects e do Royal Institute of British Architects.