Morre aos 97 anos ex-presidente da CDL POA

Morreu nessa sexta-feira, aos 97 anos, o ex-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre (CDL POA), Egídio Pedro Backes. A morte, de acordo com a família, ocorreu em casa, de causas naturais. Ele deixa a esposa, Hilda Maria Backes, três filhos, duas netas e cinco bisnetos. O velório ocorreu neste sábado, no Cemitério da Santa Casa.

O ex-presidente ainda trabalhava na CDL POA como membro nato do conselho deliberativo e procurador. Backes deixou sua marca registrada no varejo do Estado, pois foi fundador e desenvolvedor do SPC no Rio Grande do Sul. Por muitos anos, atuou na integração dos bureaux de crédito para formação de uma rede nacional, sendo considerado um dos maiores conhecedores das normas que envolvem toda a operação.

Para o atual presidente da CDL POA, Irio Piva, seu trabalho e suas lições são o alicerce e o exemplo para toda a operação varejista gaúcha. “É uma perda inestimável, um grande ser humano, uma inspiração para todos nós”, afirmou.