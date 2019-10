Morre motorista envolvido em colisão na BR 285, em Lagoa Vermelha

publicidade

Morreu internado, em Lagoa Vermelha, um dos condutores de um acidente ocorrido, na madrugada de domingo, no km 195 da BR 285, no Norte gaúcho. A colisão, perto das 5h, envolveu um Gol, com seis ocupantes, e um Saveiro, com duas pessoas, ambos de Lagoa Vermelha. O condutor do primeiro veículo não resistiu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), chovia no momento do acidente. O local tinha marcações de proibição de ultrapassagem, inclusive com tachões. Não havia sinais de frenagens identificáveis na pista.

Alguns passageiros do Gol foram ejetados do veículo. Já os ocupantes do Saveiro tiveram ferimentos mais graves. Participaram do atendimento os Bombeiros e o Samu de Lagoa Vermelha. A PRF não identificou sinais de uso de bebida alcoólica.