Morre superindentende da Federação das Santas Casas, Jairo Tessari

O superintendente da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande do Sul, Jairo Tessari, 68 anos, foi encontrado morto, na manhã deste domingo, em sua residência, em Porto Alegre. Tessari dedicou 30 anos da sua atuação profissional à entidade.

Ele começou trabalhando na sua estruturação inicial, lutando pela causa dos hospitais filantrópicos do RS e pela universalidade do acesso à saúde através do SUS.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e toda equipe de trabalho, expressamos mais uma vez nosso grande pesar e agradecemos à dedicação e trabalho prestado à saúde do nosso Estado", lamentou o presidente da Federação, André Emílio Lagemann.