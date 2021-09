Mortes e casos de Covid mantêm tendência de queda ao longo de setembro no RS

publicidade

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) reportou mais 33 mortes por Covid-19 no Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira. O montante eleva o total de vítimas da doença para 34.860 desde o início a pandemia. Deste total, 550 foram em setembro, mantendo a queda no número de vítimas e faz deste mês o quinto com menos mortes desde o primeiro óbito relacionado ao coronavírus, em março de 2020.

As vítimas contabilizadas hoje tinham entre 42 e 88 anos de idade e eram residentes de 23 municípios diferentes. Um dos óbitos ocorreu em março, outro em junho e os demais em setembro. O número de 550 mortes por Covid em setembro ainda deve aumentar nos próximos dias, conforme atualizações do sistema, mas ficará abaixo dos 778 registros de agosto. Desde março, quando mais de 8,4 mil pessoas perderam a batalha para o coronavírus, o acumulado de mortes por mês vem caindo no RS.

Fonte: SES​

A SES ainda registrou mais 1.800 novos diagnósticos em 201 cidades diferentes, o que faz o total de casos subir para 1.436.962. Tal como o acumulado de mortes, os reportes de diagnósticos do coronavírus também tiveram queda na comparação de agosto para setembro. Foram, segundo a pasta, 19,3 mil novos casos de Covid neste mês – um número que igualmente tende a aumentar nos próximos dias, mas que deve permanecer inferior aos 30,4 mil de agosto. No pior momento da pandemia, em março, foram 232 mil casos em um único mês.

Fonte: SES

Internações em UTI crescem, mas estão em patamar menor do que agosto

A taxa de ocupação de leitos de UTI se manteve estável no RS na comparação com os últimos dias. Das 3.301 vagas, 1.941 estavam ocupadas por volta das 17h desta quinta, sendo 451 por pacientes com Covid – o número mais alto desde 8 de setembro, mas inferior do que quando comparado com o último dia do mês passado, momento em que 546 pacientes com o coronavírus estavam em terapia intensiva.

Em setembro, o Governo do Estado voltou a emitir Avisos dentro do sistema de 3As. Na semana passada, a região que chamou a atenção foi Pelotas. Nesta, foram Passo Fundo, Capão da Canoa e Novo Hamburgo. Ontem, o gabinete de crise alertou sobre o crescimento de casos nessas áraes.

A melhora nos índices de pandemia coincide também com o avanço da campanha de vacinação. Do total da população residente no RS, 74,7% tomaram a primeira dose, enquanto 49,2% já concluíram o ciclo vacinal. Ao longo de quase todos os dias de setembro, à exceção dos feriados e fins de semana, o RS aplicou mais de 80 mil doses de vacina por dia.

Veja Também