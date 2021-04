Mortes nas rodovias estaduais têm queda de 85,71% no feriadão de Páscoa no RS

publicidade

A operação no feriadão de Páscoa do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) registrou uma queda de 85,71% no número de mortes nas rodovias estaduais. A ação, entre a quinta-feira passada e o último domingo, foi deflagrada em pontos com altos índices de acidentes, de crimes e de infrações de trânsito com o objetivo de reforçar a segurança nas estradas.

Durante as abordagens, 16.367 veículos foram fiscalizados pelos efetivos do CRBM, um acréscimo de 111,68% em relação ao mesmo feriadão de 2020. Um total de 16.351 pessoas foram identificadas, o que representa 41,38% a mais em relação ao mesmo período no ano passado.



Para o CRBM, a queda no número de acidentes com mortes pode ser atribuída à estratégia de fiscalização intensificada em dias e horários específicos mais críticos de acidentes, aliada a uma maior conscientização dos motoristas. “É provável que haja também algum impacto dos apelos para redução da circulação em razão da pandemia da Covid-19”, informou.



No combate à criminalidade, segundo os policiais rodoviários estaduais, houve um crescimento de 9,38% no número de pessoas presas e no quantitativo de apreensão de drogas, cujo total ficou em cerca de 12 quilos ao longo dos quatro dias.