Mortes por Covid-19 no Brasil somam 2.906, diz Ministério da Saúde

Chega a 2.906 o total de mortes por Covid-19 em todo o país, de acordo com o boletim mais recente do Ministério da Saúde, divulgado na tarde desta quarta-feira. O levantamento aponta que entraram 165 novos registros de óbito pela doença nas últimas 24 horas, uma alta de 6%.

O país tem ao todo 45.757 casos confirmados de Covid-19, com 2.678 novos registros de ontem para hoje. A taxa de letalidade se mantém em 6,4% em todo o Brasil.

Veja o número de casos e mortes por unidade da federação:

São Paulo: 15.914 casos (1.134 óbitos)

Rio de Janeiro: 5.552 casos (490 óbitos)

Ceará: 3.910 casos (233 óbitos)

Pernambuco: 3.298 casos (282 casos)

Amazonas: 2.479 casos (297 óbitos)

Bahia: 1.644 casos (59 óbitos)

Maranhão: 1.604 casos (66 óbitos)

Espírito Santo: 1.313 (34 óbitos)

Minas Gerais: 1.283 casos (47 óbitos)

Pará: 1.195 casos (43 óbitos)

Santa Catarina: 1.091 casos (37 óbitos)

Paraná: 1.063 casos (57 óbitos)

Rio Grande do Sul: 923 casos (35 óbitos)

Distrito Federal: 946 casos (25 óbitos)

Rio Grande do Norte: 646 casos (29 óbitos)

Amapá: 479 casos (14 óbitos)

Goiás: 438 casos (21 óbitos)

Paraíba: 301 casos (39 óbitos)

Roraima: 280 casos (3 óbitos)

Alagoas: 243 casos (20 óbitos)

Rondônia: 223 casos (5 óbitos)

Acre: 214 casos (8 óbitos)

Piauí: 206 casos (15 óbitos)

Mato Grosso: 183 casos (6 óbitos)

Mato Grosso do Sul: 175 casos (6 óbitos)

Sergipe: 117 casos (7 óbitos)

Tocantins: 37 casos (1 óbito)